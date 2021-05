Timesplitters keert terug met een nieuwe game!

Deep Silver wil Timesplitters terug brengen en heeft daarvoor een nieuwe studio opgericht genaamd Free Radical Design. Dat heeft Deep Silver aangekondigd op hun Twitter-pagina.



Deep Silver heeft gezegd dat zij de fans luid en duidelijk hebben gehoord. De studio heeft aangegeven dat zij plannen hebben om de Timesplitters reeks weer tot leven te brengen en daarvoor een nieuwe studio hebben opgericht genaamd Free Radical Design. Op dit moment hebben zij alleen de terugkeer van Timesplitters aangekondigd en is geen game in ontwikkeling.

De laatste game in de reeks was Timesplitters: Future Perfect. Dat spel kwam 16 jaar geleden uit voor de originele Xbox, PlayStation 2 en GameCube. De reeks is tegenwoordig erg populair onder een oudere generatie die er mee is opgegroeid. Alhoewel zij erg vocaal zijn met het feit dat ze een nieuwe game willen in de first person shooter reeks.

Wat wij kunnen verwachten van de nieuwe Timesplitters game is onduidelijk. Zoals Deep Silver heeft aangegeven is er momenteel nog geen game in ontwikkeling. Ik ga er ook van uit dat wij voorlopig nog niks zullen horen over een nieuwe game.