Tiger Woods keert terug naar PGA-games

Na een aantal jaar niets met de games te maken hebben keert Tiger Woods weer terug naar de digitale golfbaan.

2K kondigt dit aan op Twitter, waar ze laten weten een deal te hebben gesloten met Tiger Woods en gamestudio HB Studios. Volgens de website van PGA Tour zou het om een lange termijn deal gaan met Tiger Woods. HB Studios heeft al ervaringen met de golfgames, waar ze eerder verantwoordelijk waren voor PGA Tour 2k21 en The Golf Club-franchise.

Woods zegt zelf het volgende over de nieuwe deal die hij heeft gesloten:

“I am looking forward to making my return to the video game landscape, and with 2K and HB Studios, I’ve found the right partners to make it happen. I’m honored to take part in this opportunity and look forward to sharing my expertise and insights as we build the future of golf video games together.”

Naast dat Woods zijn gezicht verleend aan het spel, er een aantal merken en golfbanen worden toegevoegd zal hij ook de functie van Executive Director krijgen. Wanneer we de eerste game met hem kunnen verwachten is nog niet duidelijk, het zou ook zo kunnen zijn dat Woods er via DLC of een update aan PGA Tour 2k21 wordt toegevoegd.