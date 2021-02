Tien minuten aan Evil Genius 2-gameplay

De tien minuten durende video met commentaar van de ontwikkelaars gaat dieper in op de verschillende gameplay elementen en de hoeveelheid content die ons te wachten staat.

Het commentaar komt van Lead Designer Rich Edwards en producent Ash Tregay. In de video zien we een stukje van de tutorial en hoe het bouwen van je criminele basis in zijn werk gaat, en duiken we dieper in hoe je je criminele netwerk gaat opzetten.

In Evil Genius 2 neem je de rol aan van superschurk, een van de vier, met een arsenaal aan wapens, onderlingen en natuurlijk een mysterieuze basis waar je in verblijft. Denk aan de mooie huizen waar de James Bond-schurken in woonde. Natuurlijk is het ook zaak om je thuisbasis te bescherme tegen de politie en andere overheidsinstanties.

Oorspronkelijk moest de game in 2020 al uitkomen maar dit is niet meer gelukt, onder andere door corona. De release staat nu gepland op 30 maart van dit jaar, nog maar eventjes geduld dus! Geniet ondertussen van de leuke gameplay-video hieronder.