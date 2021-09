THQ Nordic viert 10 jarig bestaan met showcase

THQ Nordic mag deze maand tien kaarsjes uitblazen en zal het niet alleen met taart vieren. De uitgever gaat tijdens een showcase zes nieuwe games tonen.

Op 17 september heeft de uitgever een showcase gepland staan, die om 21:00 (Nederlandse tijd) plaats zal vinden en via Twitch, YouTube en Steam te volgen is.

De showcase, gehost door Geoff Keighley, zal zes aankomende games bevatten, waaronder “de terugkeer van legendarische franchises, waaronder enkele waarop fans al tientallen jaren wachten om een ​​nieuwe aflevering te bemachtigen”, belooft THQ Nordic, evenals vervolg op geliefde spellen.

Hoewel het gemakkelijker is om te speculeren over de aard van de sequels, misschien een nieuwe Kingdoms of Amalur– of Red Faction-game, is het moeilijker te voorspellen waar de fans decennia op hebben gewacht, omdat “decennia” impliceert dat het ouder is dan THQ Nordic zelf, misschien game een van het oude THQ of iets uit een verder verleden. Misschiengaat het zelfs om het langverwachte TimeSplitters kunnen zijn.

Het is een raadsel naar welke franchises het verwijst, maar we weten wel dat het nieuwe beelden van Elex 2 en aanstaande CRPG Expeditions: Rome zal laten zien. Er is ook een preshow gepland voor titels van HandyGames.

Uiteraard zorgen we tegen die tijd dat alles live te volgen is op deze site. Wat hopen jullie te zien?