This Means Warp is nu verkrijgbaar op Steam Early Access

De Iers/Canadese indie-ontwikkelaar Outlier Games heeft vandaag zijn eerste Steam Early Access-titel gelanceerd: This Means Warp – een top-down spaceship management game die de adrenaline van realtime multiplayer combat combineert met het strategisch denken van een roguelike.

This Means Warp speelt zich af in een dystopie met een cartoonachtige twist. Zodra de hele bemanning uit de luchtsluis wordt gezogen, moeten spelers een gevaarlijke reis door het heelal maken – alleen of met vrienden – waarbij ze in lastige situaties verwikkeld raken.

This Means Warp is geïnspireerd op roguelikes zoals FTL en partygames zoals de Overcooked-serie. Spelers worden aangemoedigd om samen te werken, tactisch te denken en slimme strategieën toe te passen terwijl ze hun schip door een vijandig, in fases gegenereerd universum leiden in hectische, realtime ruimtegevechten. This Means Warp is ontworpen met multiplayer en herspeelbaarheid in het achterhoofd. Spelers besturen bemanningsleden aan boord van een schip, bemannen verschillende systemen, richten wapens en voeren reparaties uit, en uiteindelijk stippelen ze een koers uit door de verraderlijke leegte van de ruimte.

De game is ontwikkeld door Outlier Games, een onafhankelijke studio opgericht door Paul Froggatt en Matt Rathbun in 2018, gevestigd in Dublin, Ierland, en Toronto, Canada. Het is de derde game die wordt uitgegeven door Jagex Partners, het third-party-publishing-programma van de makers van de RuneScape-franchise.

“De Early Access-lancering van This Means Warp is het resultaat van ons jaren harde werk hier bij Outlier Games en de onvermoeibare steun van onze fancommunity. De feedback die zij hebben kunnen geven in de loop van de ontwikkeling van de game is van groot belang geweest bij het vormgeven van het concept en de gameplay van This Means Warp, en we zijn ongelooflijk enthousiast om te delen waar we aan hebben gewerkt.”, zegt Paul Froggatt, technisch directeur en mede-oprichter van Outlier Games. “Dankzij de steun van Jagex Partners bij het uitgeven van het spel, kijken we ernaar uit om het bredere gamepubliek te bereiken, zowel in de early access-fase van This Means Warp als tijdens de verdere ontwikkeling.”

“We zijn ongelooflijk verheugd om This Means Warp uit te geven. De unieke fusie van multiplayer co-op en aspecten van roguelike games die Outlier Games heeft weten te creëren, heeft grote indruk gemaakt op ons team en de manier waarop de studio feedback van de community centraal heeft gesteld in het ontwikkelingsproces, maakte het de perfecte kandidaat om de derde game te zijn dat door Jagex Partners wordt uitgegeven.”, zegt Robert Fox-Galassi, product manager bij Jagex Partners. “We kijken ernaar uit om Outlier Games te ondersteunen met onze uitgebreide ervaring, marketingondersteuning en lokalisatie-tools – zowel bij de lancering en verdere ontwikkeling van This Means Warp, als bij toekomstige projecten die het bedrijf wil nastreven.”

This Means Warp is nu beschikbaar via Steam (€ 16,79). Spelers kunnen hier ook de nieuwste updates vinden.

