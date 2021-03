Theseus was bijna de hoofdpersoon van Hades

Dankzij een geschiedenisles over de ontwikkeling van Hades is gebleken dat Theseus, de meest gehate personage uit de game, bijna de held was.

Hades is zachtjes gezegd een superhit geworden. Het roguelike actie spel is ondertussen meer dan een miljoen keer de toonbank overgevlogen naar pc en Switch bezitters. Het spel werd al snel een van de best beoordeelde games van 2020 na een stille lancering via een Nintendo Direct Mini afgelopen september.

Sindsdien komt de game vaak ter sprake dankzij zijn boeiende cast, verslavende gameplay loop en indrukwekkende verhaallijn.

Maar het heeft weinig gescheeld of Theseus, een van de meest verachte personages uit Hades, had de hoofdrol gehad. Amir Rao, de mede-oprichter van Supergiant Games, heeft tijdens een Clubhouse chat (met dank aan The Verge) wat meer verteld over het ontwikkeling proces van Hades.

Blijkbaar was het spel in het begin stadium van ontwikkeling gepitcht als een hervertelling van Theseus en de Minotaurus. Spelers zouden dan de held uit Griekse mythologie uit het doolhof van Minos moeten leiden.

Uiteindelijk heeft Greg Kasavin, de regisseur van Hades, het een en het ander verandert waardoor Zagreus het hoofdpersonage werd. Hierdoor werd Theseus gedegradeerd tot de protserige zelfingenomen baas waarmee je uiteindelijk vecht. Men was bang dat als Theseus de held bleef de game the doorsnee zou aanvoelen.

“Kasavin had het idee dat we waarschijnlijk alles in de game zouden houden, maar dan wel met Zagreus in de hoofdrol. De verschillende ideeën, al de verschillende personages, ze kwamen allemaal soort van samen. Binnen een dag of twee had hij iedereen overtuigd dat het een beter idee was.” Aldus Rao.

Vanaf dat moment begon Kasavin de zoon van Hades te onderzoeken en viel alles op zijn plek. Grappig genoeg kreeg de game hierdoor juist een familie-achtige toon waar men zich beter mee kan identificeren en werd het geheel iets luchtiger.

Op den duur werd Theseus herschreven als de grandioos arrogante baas zoals je die vandaag in de game vindt. Het is een verdoemt goed verhaal geworden.

“Het deel waarin hij een beetje verwaand is voelt diep geworteld in zijn mythologie. En waarom ook niet? Theseus is immers arrogant, vastberaden en gedreven, wat hem perfect doet passen bij onze Zag.” Aldus Kasavin.