The World Ends With You krijgt na lange tijd vervolg

Het heeft veertien jaar geduurd, maar de anime-game The World Ends With You gaat een vervolg krijgen. In 2021 gaat namelijk NEO: The World Ends With You uitkomen.

Uitgever Square Enix bracht dit nieuws naar buiten, onder andere via een pagina op hun website. Het nieuwe deel zal terugkeren naar de Shibuya-wijk in Tokyo, waar het eerste deel zich ook in afspeelde. Eén duidelijk verschil is dat de NEO-versie in 3D zal zijn. Het project wordt aankomende zomer verwacht voor de PS4 en Switch. Buiten de onderstaande launch trailer wilde Square Enix er nog niet zo veel over kwijt.