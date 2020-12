The Wolf Among Us seizoen 2 geeft teken van leven

Nadat Telltale Games failliet verklaard werd en daarna een doorstart maakte, bleef de vraag open hoe het met hun huidige projecten stond. De studio heeft nu een update gegeven over het tweede seizoen van The Wolf Among Us.

In een update op Twitter gaf de studio aan dat er nog steeds hard gewerkt wordt aan de nieuwe afleveringen. Ook werd gedeeld dat alle afleveringen gelijktijdig ontwikkeld worden, iets dat schijnbaar niet eerder gedaan werd met Telltale’s games. Verder werden er weinig details vrijgegeven.

Het eerste seizoen van The Wolf Among Us kwam in 2013 uit. Sindsdien wachten velen op het vervolg van het verhaal over Bigby Wolf.