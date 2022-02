The Wolf Among us 2 voorzien van trailer; verschijnt in 2023

Telltale Games heeft de eerste trailer van The Wolf Among Us 2 vrijgegeven en daarin wordt vermeld dat we er in 2023 mee aan de slag kunnen.

De trailer werd getoond tijdens een speciale livestream die door Geoff Keighley werd gehost. De host besprak tijdens de livestream de sequel met enkele ontwikkelaars van Telltale.

The Wolf Among Us vindt zich zes maanden na de gebeurtenissen van het eerste seizoen. Hoofdpersonage Bigby Woll is door zijn nieuwe baas Snow White geschorst. Overigens is zij locoburgemeester van Fabletown geworden. Gedurende het avontuur, waarin hij samen met een politie agent uit New York een moord probeert op te lossen, leert Bigby wat zijn definitie van goed en kwaad is.

Voor de ontwikkeling van de game heeft Telltale alles opnieuw gebouwd op de Unreal Engine, in plaats van de oude engine die de studio gebruikte. De ontwikkelaar wilde niet veel over de gameplay melden, maar het zal wel veel lijken op het eerste seizoen, maar dan met wat toevoegingen.

De bovenstaande trailer toont overigens alleen beelden van de eerste aflevering. The Wolf Among Us 2 zal wederom vijf afleveringen kennen en in 2023 verschijnen.