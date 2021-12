The Witcher en Cyberpunk krijgen een multiplayer

CD Projekt Red is niet alleen bezig met nieuwe games, maar ook met iets heel bijzonders voor hun bestaande games. De Poolse ontwikkelaar is namelijk van plan om the Witcher en Cyberpunk van een multiplayer te voorzien.

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers liet CEO Adam KiciƄski weten dat beide games een multiplayer gaan krijgen. Het blijft overigens nog wel heel vaag qua details. Zo is het niet bekend of deze middels een update zullen verschijnen of als standalone games. Het enige wat we weten is dat het bedrijf ermee begonnen is.

Over de releasedatum van de next-gen versies van The Witcher 3 en Cyberpunk 2077, die respectievelijk in de tweede en eerste kwartaal van 2022 zullen verschijnen. We zullen dus voor de multiplayer van die series nog even geduld moeten hebben. Wat vinden jullie van dit idee van CD Projekt Red?