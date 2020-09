The Witcher 3 krijgt gratis next-gen update

The Witcher 3: The Wild Hunt krijgt een next-gen face-lift voor de PlayStation 5, Xbox Series X en pc. Bovendien is de upgrade gratis voor bezitters van de game op PlayStation 4, Xbox One en pc.

De next-gen versie van The Witcher 3 krijgt ray-tracing, snellere laadtijden en heeft beide uitbreidingen en alle extra content. Dit liet CD Project Red recentelijk weten op hun website.

Het gaat hier om de Complete Edition van het spel, dus het heeft zowel de Blood and Wine als de Hearts of Stone uitbreidingen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de upgrade uitkomt, maar het zal uiteraard mogelijk zijn om de nieuwe versie apart te kopen voor de next-gen consoles of pc.

Daarnaast is het ook nog niet duidelijk of je de uitbreidingen en extra content erbij krijgt als je de Complete Edition niet bezit. Zodra hier meer over bekend is laten we dit weten.

Deze zeer gulle actie van CD Project Red lijkt goed aan te sluiten bij het beleid dat ze voeren met Cyberpunk 2077. Zo krijgt deze een paar maanden na de lancering een gratis update voor next-gen consoles. Ook liet de ontwikkelaar weten dat Cyberpunk 2077 niet nog eens uitgesteld wordt.

Kortom, het lijkt een verstandige zet om alvast The Witcher 3 te kopen als je deze nog niet bezit, want de kans is groot dat de next-gen versie een stukje duurder wordt. Wat vinden jullie van dit nieuws? Laat het ons weten bij de reacties!