The Witcher 3 current-gen update krijgt op Netflix geïnspireerde DLC

The Witcher 3: Wild Hunt’s Complete Edition is niet zo maar een upgrade, want deze wordt namelijk ook voorzien van een nieuwe op de Netflix serie geïnspireerde DLC.

Tijdens de WitcherCon werd de complete edition aangekondigd voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series-consoles. Deze komt dus met voorwerpen die inspiratie halen uit de Netflix serie.

Hoewel er geen concrete informatie werd vrijgegeven, lijkt het erop dat de DLC bestaat uit een outfit die geïnspireerd is door de outfit die door Henry Cavill gedragen wordt.

Degene die The Witcher 3: Wild Hunt op de PlayStation 4 of Xbox One hebben, zullen de game gratis kunnen upgraden naar diens respectievelijke opvolger. Daarnaast zal de extra content ook beschikbaar worden gesteld.

Wanneer de Complete Edition precies verschijnt, is nog niet bekend, maar deze wordt later dit jaar verwacht.