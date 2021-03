The Witcher 3, Bloodstained: Ritual of the Night en meer games verlaten Xbox Game Pass

Microsoft heeft laten weten welke games Xbox Game Pass binnenkort zullen verlaten en daarbij zitten twee grote titels.

Dit heeft Microsoft laten weten via de Xbox Game Pass app, in het lijstje met games die de service binnenkort zullen verlaten. Dit gebeurt overigens iedere maand, maar dit keer is het toch best jammer dat twee grote games de service zullen verlaten.

Alhoewel de update geen specifieke data bevat, zullen The Witcher 3: Wild Hunt Alvastia Chronicles, Astrologaster en Bloodstained: Ritual of the Night de service van Microsoft binnenkort verlaten. The Witcher 3 werd overigens al in december 2019 aan Xbox Games Pass toegevoegd en Bloodstained verscheen al twee maanden eerder.

Mocht je deze games nog niet hebben uitgespeeld hebben, is nu de beste tijd. Tenzij je natuurlijk gewoon besluit om de games in huis te halen. Anders heb je namelijk pech, want als ze eenmaal de service hebben verlaten, kun je ze ook niet meer spelen.

Microsoft zal binnenkort ook bekendmaken welke games er ook nog aan de service toegevoegd zullen worden.Onlangs werden al een aantal games bevestigd die deze maand naar de service komen, maar er is altijd nog meer om naar uit te kijken. Welke games gaan jullie nog even spelen voor het Xbox Game Pass verlaat?!