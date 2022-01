Gisteren was de tweede verjaardag van The Walking Dead: Saints en Sinners. Om dit te vieren is er wel iets heel speciaals aangekondigd, namelijk een tweede deel.

Op de officiĆ«le Twitter-pagina van de reeks werd dit nieuws bekendgemaakt. The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution is de erg lange titel van het nieuwe project. Veel meer is er echter nog niet bekend hierover. Zaken als platformen, gameplaybeelden en releasedata zullen ongetwijfeld in de toekomst getoond gaan worden.