The Sinking City bevat geen gratis update naar de PlayStation 5 versie

Slecht nieuws voor mensen met een PlayStation 5 die de PlayStation 4-versie hebben van The Sinking City: de ontwikkelaar heeft besloten dat er geen upgrade mogelijk is.

Vandaag is de PlayStation 5-versie, welke een 4K resolutie en 60fps ondersteunt, uitgebracht door ontwikkelaar Frogwares. Het is echter niet mogelijk om het spel gratis te upgraden als je al de PlayStation 4-versie in huis hebt. Dit betekent dat als je current-gen versie wil, je het spel opnieuw zal moeten kopen. Veel ontwikkelaars kiezen ervoor om een gratis upgrade uit te brengen zodat de speler kosteloos kan overstappen naar de nieuwste versie. Dit is echter niet mogelijk bij The Sinking City, door een lopende ruzie tussen de nieuwe uitgever Frogwares en de vorige uitgevers Nacon (voorheen bekend als BigBen Interactive. Als je meer wil weten over deze ruzie, lees dan hier het verhaal.

