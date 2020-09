The Sims 4 gameplay-trailer toont Star Wars: Journey to Batuu

Er is een nieuwe trailer van de nieuwste Sims 4 uitbreiding Star Wars: Journey to Batuu vrijgegeven. Daarin krijgen we te zien hoe je je eigen Star Wars verhaal kunt maken.

De uitbreiding, die tijdens de Gamescom Opening Night Live werd aangekondigd, is gebaseerd op Star Wars: Galaxy’s Edge uit Disneyland Resort en Walt Disney World Resort.

De trailer toont de avontuur die je staat te wachten in Batuu en bevat authentieke dingen en geluiden, zoals de personages Kylo Ren en Rey. Jij als nieuwe bewoner kunt op pad gaan in Batuu om er achter te komen wat de planeet nou anders maakt. Daarbij zul je kennis maken met de Resistance, de First Order en andere schurken. Het is aan jou Sim om te bepalen of je er zult slagen.

Sims kunnen namelijk kiezen om Rey en Vi Moradi als onderdeel van de Resistance te ondersteunen, de First Order onder Kylo Ren of meer geld proberen te verdienen bij de schurken onder leiding van Hondo Ohnoka.

Als je missies uitvoert, zal je reputatie stijgen, artefacten en nieuwe outfits ontgrendelen en verhalende missies die invloed hebben op de veranderingen op de planeet.

Daarnaast kan je ook een lightsaber maken, een sidekick droid customizen, in startfighters vliegen of zelfs een stormtrooper proberen te verleiden. Zodra je als Sim weer naar huis gaat kun je sommige items mee terug nemen. Ook kunnen ze daarna een potje sabacc spelen of een lightsaber training organiseren.

Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu verschijnt op 7 september voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One voor de prijs van €19,99.