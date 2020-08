Fans van Animal Crossing worden steeds creatiever. Zo heeft een YouTuber de intro van The Simpsons nagemaakt in de game.

YouTube-kanaal Great-Bit Arcade heeft in het verleden al wat intro’s van games nagemaakt in Animal Crossing: New Horizons. Zo kwamen Gravity Falls en Phineas en Ferb al voorbij en is het nu de beurt aan the Simpsons.

Wat vinden jullie van de intro? Ziet er toch erg goed uit?!