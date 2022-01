The Settlers weer terug van weggeweest

12 jaar lang hoorde we nagenoeg niets over strategie-game The Settlers. In 2010 kwam de laatst editie uit en in 2018 hoorde we pas voor het eerst weer over de game. Nu, nog een paar jaar verder, laat Ubisoft weten dat je je kunt inschrijven voor de bèta, en dat de lancering dichterbij is dan je denkt.

Nadat ze in 2014 ook al poogde de serie nieuw leven in te blazen, met heel andere gameplay, heeft Ubisoft besloten om weer terug naar de roots te gaan. Kingdoms of Anteria flopte in de bèta namelijk al zo enorm, dat ze besloten hebben de game helemaal niet meer uit te brengen. Dus, we gaan weer dorpen en steden opbouwen!

De gesloten bèta vindt plaats van 20 tot en met 24 januari. Inschrijven kun je hier doen. Tijdens de bèta kunnen we aan de slag met twee gevechtskaarten, waar spelers met elkaar of met de AI kunnen spelen. Dit doen we in 1v1 of 2v2 potjes. Je kunt kiezen tussen twee facties, van de drie die beschikbaar zullen zijn. Ook is er een tutorial voor wie nog nooit te maken heeft gehad met The Settlers.

Je kunt helemaal onderaan een mooie trailer bekijken die ook inzoomt op de gameplay. Direct hieronder vind je de vereisten waar je PC aan moet volden om de game (fatsoenlijk) te kunnen spelen. The Settlers verschijnt in maart van dit jaar. Gaan jullie er mee aan de slag, of mag de franchise mooi weg blijven? Laat het ons weten!