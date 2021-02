The Pokémon Company toont veel nieuwe informatie tijdens livestream

Tjidens de livestream waarin het 25-jarig bestaan van Pokémon wordt besproken hebben we een aantal leuke aankondigingen gezien, waaronder een remake van Diamond en Pearl en een volledig nieuwe titel.

We worden meegenomen door de gehele geschiedenis van Pokémon; van Rood en Groen tot Trading Cards, van de pinbal game tot camera’s. Alles wat we tot nog toe hebben gezien van Pokémon is voorbij gekomen. Per generatie zien we wat er allemaal bij kwam kijken, zoals de Mega-Evolution bij X/Y, Augemented Reality bij Black/White en de duo-battles bij Ruby/Sapphire.

De Director van The Pokémon Company doet vervolgens een aantal verwachtte en onverwachtte aankondigingen, welke we hieronder opsommen!

Pokémon Snap

Ga op het eiland op pad om alle verschillende pokémon vast te leggen, terwijl je rond rijdt/vliegt. Deel uiteindelijk al je foto’s online en bekijk de vele snaps die andere spelers maken. Bekijk hier de uitgebreide video. Pokémon Snap komt op 30 april wereldwijd uit voor de Nintendo Switch.

Evenementen

Er komen een hoop evenementen het komende jaar, niet alleen voor Pokémon GO, ook voor de andere games. Zo krijgt Sword & Shield een MaxRaid met een speciale variant van Pikachu. In Pokémon Café Mix krijg je 2500 golden acorns bij het inloggen tijdens de verjaardag van Pokémon en in Pokémon GO krijgen we een aantal oudgediende terug: Raids met Molters, Zapdos, Articuno en Mewtwo.

Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl

Deze zijn niet helemaal onverwachts, nadat er al drie generaties van een remake waren voorzien was het inmiddels ook wel tijd voor de eerste echte DS Pokémon game. Brilliant Diamond And Shining Pearl remake moet einde dit jaar verschijnen. Check ook het nieuwsbericht voor de trailer.

Nieuwe game in de Sinnoh regio aangekondigd, lijkt op een open world titel, lang voor de regio gebruikt werd voor DP.

Pokémon Legends: Arceus

Een hele nieuwe game en een hele nieuwe manier van spelen. We gaan terug in de tijd naar een Sinnoh van vele jaren geleden, ver voor de evenementen plaatsvonden in Diamond en Pearl. Je gaat op pad om de Pokédex te vullen, maar niet op de gebruikelijke manier. Er zijn nog geen gyms, dus je trekt gewoon de wijde wereld in om lukraak te gaan ontdekken. Wees echter gerust, er zijn nog normale gevechten te vinden, het wordt geen Pokémon GO-achtige titel. Check hier nog de trailer en verdere informatie.