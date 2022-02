Tijdens Pokémon Day op 27 februari 2022, houdt The Pokémon Company een presentatie. De presentatie brengt het meest recente nieuws rondom de Pokémon-franchise.

Op 27 februari vindt Pokémon Day plaats. Dit verwijst naar het jaar 1996, in dit jaar zijn Pokémon Red en Green voor het eerst uitgebracht in Japan. Tijdens deze dag vieren fans en The Pokémon Company de liefde voor Pokémon met verschillende activiteiten.

Onder alle activiteiten wordt er een presentatie gehouden op het officiële YouTube kanaal. Dit is een speciale presentatie waarin we het laatste nieuws krijgen rondom de Pokémon-franchise. Wat precies onder het laatste nieuws valt, is helaas nog niet bekend. Wel, weten we dat de presentatie 14 minuten gaat duren en om 15:00 begint.

De populariteit rondom Pokémon is namelijk weer helemaal terug. Zo is bijvoorbeeld Pokémon Legends: Arceus, begin deze maand al 6.5 miljoen keer verkocht! Indien je dit spel zelf nog niet hebt aangeschaft. Lees dan hier verder en bekijk of Pokémon Legends: Arceus iets voor jou is.

Naast de populariteit van de games, zijn Pokémon kaarten ook weer helemaal in. Zo worden Pokémon kaarten zelfs het nieuwe goud genoemd en zijn zowel jongeren als ouderen actief met het verzamelen. Zijn jullie nog actief met het verzamelen van Pokémon kaarten of spelen jullie liever de games?