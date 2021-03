The Outer Worlds update brengt 60fps naar PS5 en Xbox Series X

The Outer Worlds heeft een update gekregen die ervoor zorgt dat de game nog meer gebruik maakt van de betere hardware van de PlayStation 5 en Xbox Series X.

Obsidian heeft namelijk, ten voorbereiding op de lancering van the Murder on Eridanos DLC van morgen, een patch voor The Outer Worlds vrijgegeven. Alhoewel er geen patch notes zijn vrijgegeven, vernamen fans een aangename verrassing op de nieuwe consoles van Sony en Microsoft.

Update 1.07 (die overigens 26GB groot was) laat de game nu op 60fps draaien op de nieuwe generatie consoles. Fans merkten de soepelere framerates meteen op bij zowel de PlayStation 5 als Xbox Series X, maar blijkbaar niet op de Series S.

The 1.0.7 update for The Outer Worlds on PS5 added 60fps to the game. :O #PS5Share #TheOuterWorlds pic.twitter.com/RRxB5eh7Jt — ArmoredFrog ️ (@nsarmoredfrog) March 15, 2021

Obsidian moet echter nog onthullen wat de patch nog meer voor moois met zich heeft meegebracht, maar het is goed om te zien dat deze game nu ook daadwerkelijk gebruik gaat maken van de extra rekenkracht van de nieuwe consoles. Helemaal door het feit dat de game door Microsoft weleens werd getoond om die kracht te demonstreren.