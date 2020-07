The Outer Worlds Peril on Gorgon DLC onthuld

Obsidian heeft de eerste verhalende DLC voor The Outer Worlds aangekondigd. In Peril on Gorgon gaan spelers de Gorgon Asteroid onderzoeken.

Voor de DLC is de basisgame vereist, en de speler moet voorbij Monarch zijn gekomen om toegang te krijgen tot de content van de DLC.

De DLC is vanaf 9 september verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One en PC voor €14.99 en Xbox Game Pass-gebruikers ontvangen 10% korting op de DLC. Peril on Gorgon zal ook verkrijgbaar zijn als onderdeel van een Expansion Pass die tevens de tweede DLC bevat, voor een gereduceerde totaalprijs van €24,99. Meer informatie wordt later bekendgemaakt.