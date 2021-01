The Medium trailer bevat 14 minuten aan gameplay

Bloober Team, de studio achter horrorspellen als Blair Witch, Observer: System Redux en Layers of Fear, heeft vandaag een uitgebreide kijk op de gameplay gepresenteerd van de aankomende psychologische horrortitel The Medium.

Daarin worden verschillende perspectieven, omgevingen en krachten laten zien die spelers zullen ervaren wanneer de game wordt uitgebracht op 28 januari 2021 voor Xbox Series X | S en pc.

In de 14 minuten durende video verkent het titulaire medium Marianne de echte wereld en de geestenwereld zowel afwisselend als gelijktijdig; met het unieke dual reality-gameplay-systeem op gedeeld scherm waarmee je op twee locaties tegelijkertijd kunt spelen. Gedurende het spel zullen spelers naadloos tussen deze twee werelden worden geduwd en getrokken – waarbij ongeveer een derde van de actie plaatsvindt in de echte wereld, een derde alleen in de geestenwereld en een derde in beide rijken tegelijk.

Marianne heeft een aantal paranormale gaven die ze moet combineren om de bedreigingen en obstakels van beide werelden te overwinnen, zoals het beschermende Spirit Shield en de krachtigere Spirit Blast. Terwijl ze haar krachten gebruikt om het mysterie van het Niwa-resort te ontwarren, brengt haar onderzoek haar uiteindelijk buiten de muren van het spookhotel naar andere locaties, waaronder het mysterieuze oude fort dat voor het eerst in de nieuwe gameplay wordt getoond.

De video geeft spelers ook een voorproefje van gameplay-ontmoetingen tegen The Maw, de belangrijkste antagonist ingesproken door Troy Baker, en onthult een van zijn unieke vaardigheden. Bedrieglijk en onverzadigbaar, The Maw kan net als Marianne reizen tussen de echte en de geestenwereld en zo Marianne achtervolgen door beide realiteiten. In de geestenwereld is The Maw zichtbaar en kan Marianne gemakkelijk spotten, terwijl ze zichzelf kan verdedigen met de Spirit Blast. Reizen naar de materiële wereld maakt The Maw echter onzichtbaar maar ook blind, dus het vertrouwt uitsluitend op zijn gehoor om zijn prooi daar te lokaliseren.

The Medium komt op 28 januari naar de pc en Xbox Series-consoles.