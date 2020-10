The Medium ontwikkelaar legt dubbele realiteitssysteem uit

Bloober Team komt in december met The Medium naar Xbox Series X en S en pcen de horrorgame bevat een heel interessant systeem genaamd ‘dual realities’. In een video geeft de ontwikkelaar meer tekst en uitleg over dat systeem.

Een van de handige mechanismen in Bloober Team’s aankomende horroravontuur The Medium is hoe het zich op hetzelfde moment in twee versies van dezelfde wereld afspeelt.

De ontwikkelaar sprak eerder over hoe de kracht van Xbox Series X / S de game in staat stelt om in wezen twee versies van de wereld in realtime weer te geven, maar er is niet veel onthuld over hoe het systeem zelf in de game werkt en wat elk van de realiteiten biedt en de ander niet.

In een nieuwe video gaat Bloober in op hoe ‘dual reality’ werkt. Om te beginnen wijst de ontwikkelaar erop dat, hoewel spelers op bepaalde momenten beide realiteiten tegelijkertijd kunnen ervaren, ongeveer twee derde van de game aan de realiteit zal worden besteed.

De krachten van de hoofdrolspeler werken in de ene wereld, maar wat je in de ene doet, wordt weerspiegeld in de andere. Dat opent op zijn beurt voorheen ontoegankelijke paden en onthult meer van het verhaal van de game. De grootte van het venster van elke wereld varieert ook van moment tot moment, afhankelijk van hoeveel van het scherm de ontwikkelaar besluit dat we moeten zien.

The Medium komt op 10 december naar pc en Xbox Series X / S.