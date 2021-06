The Medium-ontwikkelaar gaat met Konami nieuwe games maken

Bloober Team, ontwikkelaars van het recente The Medium, gaat haar nieuwe projecten samen met uitgever Konami maken. Zij zouden aan zowel “bestaande als nieuwe IP’s” gaan werken.

Velen speculeren hierdoor dat Bloober Team wel eens aan een Silent Hill-game zou kunnen werken. Konami is eigenaar van dat IP sinds diens totstandkoming, maar heeft er de afgelopen jaren weinig interessants mee gedaan. Bloober Team staat bekend om haar horrorgames. Naast The Medium maakten zij bijvoorbeeld Blair Witch en de twee Layers of Fear-games. Uiteraard blijft dit Silent Hill-idee slechts speculatie. Het is nog onbekend wanneer het eerste project vanuit deze samenwerking het levenslicht gaat zien.