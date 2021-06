The Medium-ontwikkelaar Bloober Team werkt met Konami aan nieuwe projecten

Konami en Bloober Team gaan de handen in één slaan voor diverse nieuwe projecten.

De bedoeling van de samenwerking is heel simpel: ze gaan samenwerken met het maken van games en hun kennis daarin delen.

Zowel Konami als Bloober Team wilde niet specifiek ingaan op wat voor projecten kunnen verwachten, maar het persbericht dat het team aan diverse internationale media stuurde, maakt melding van het meewerken aan content productie.

Recente roddels suggereerden dat Konami samen met de Observer-ontwikkelaar werkt aan een nieuwe Silent Hill, iets waar Bloober zelf rond dezelfde tijd op hintte. Het project zou al meer dan een jaar in ontwikkeling zijn.

“Het is een historische dag voor mij en het hoogtepunt van een aantal jaren van ons werk”, zegt Piotr Babieno, CEO van Bloober Team.

“Het feit dat zo’n gerenommeerd bedrijf als Konami heeft besloten om strategisch samen te werken met het Bloober Team, betekent dat we ons ook bij de wereldleiders in gaming hebben aangesloten en een gelijkwaardige partner zijn geworden voor de leidende spelers in deze markt.”

Konami liet alleen weten dat informatie over hun eerste project zal worden aangekondigd “zodra de details zijn vastgesteld”.