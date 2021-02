The Medium heeft nu al de ontwikkelingskosten terugverdient

De nieuwe psychologische horror-hit The Medium heeft dankzij de goede verkopen op pc en Xbox in enkele dagen zijn ontwikkelingskosten terugverdient.

In een interview met de Poolse website Money pl liet de ontwikkelaar weten dat The Medium nu al zijn marketing en ontwikkelingskosten terugverdient heeft. Dat wil zeggen dat alle verkopen vanaf heden pure winst zullen zijn.

Het is een best bewonderenswaardige prestatie gezien dat de game maar op twee systemen te verkrijgen is (pc en Xbox Series X/S, de game is niet verkrijgbaar op de Xbox One). Bloober Team heeft geen uiteenzetting van de verkoopcijfers gedeeld, dus we weten niet hoeveel de Xbox Game Pass deal toegedragen heeft aan het succes.

Gezien dat het spel een financieel succes is bewijst wel aan ontwikkelaars en Microsoft dat er zeker wat te zeggen valt voor de service.

Xbox Game Pass heeft ruim achttienmiljoen abonnees en sinds EA sinds kort meedoet en er gratis cloud streaming is toegevoegd zal dat aantal alleen maar toenemen.

Hebben jullie The Medium al gespeeld? Wat vinden jullie van deze nieuwe survival horror game? Laat hieronder een reactie achter!