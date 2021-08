The Medium heeft DualSense-features in de PS5 versie

The Medium komt binnenkort uit op PlayStation 5. De game zal volgens Bloober Team gebruik maken van de DualSense-features! Bloober Team heeft een overzichtelijke video gemaakt die de features van de DualSense 5 in The Medium toont. De horror game krijgt ook een fysieke release.



The Medium komt op 3 september naar PlayStation 5. Bloober Team heeft daarbij aangekondigd dat de game gebruik zal maken van de DualSense-features die de PlayStation 5 aanbiedt. Het was destijds onduidelijk hoe die features effect zouden hebben op de gameplay. Sinds de aankondiging was de Poolse ontwikkelaar vrij stil over de game, tot nu.

Bloober Team heeft een video uitgebracht waarin zij de features van de DualSense 5 laten zien. De video legt bepaalde elementen van de game uit; daarbij wordt de implementatie van de DualSense 5 uitgelegd. Het is een vrij korte video, maar het is erg duidelijk. Het ziet er naar uit dat de DualSense-features praktisch zijn voor de gameplay!

Op 3 september komt The Medium niet alleen uit op de PlayStation-store, maar het krijgt ook een fysieke release. Het is niet alleen voor de PlayStation 5 versie, maar ook voor Xbox en pc.