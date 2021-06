The Medium van Bloober Team komt op 3 september naar PlayStation 5

Bloober Team maakt vandaag bekend dat The Medium, de third-person psychologische horrorgame met next-gen Dual-Reality-gameplay, op 3 september 2021 naar het PlayStation 5 komt.

Nadat The Medium op 28 januari 2021 wereldwijd succesvol werd gelanceerd voor pc en Xbox Series X|S, brengt Bloober Team de game naar de PlayStation 5™ om te profiteren van de console hardware en de DualSense-controller. De game biedt spelers een meeslepende ervaring waarin ze twee werelden tegelijkertijd verkennen, vol schokkende momenten.

Bloober Team en de wereldwijd leidende uitgeefpartner Koch Media brengen The Medium met veel plezier naar winkels van over de hele wereld. De retailversie van de game verschijnt op 3 september voor pc, Xbox Series X|S en PlayStation 5, terwijl The Medium: Two Worlds Special Launch Edition ook beschikbaar komt in sommige landen. Deze speciale editie wordt vergezeld door een exclusieve Steelbook-hoes, de soundtrack van de game en een hardcover art boek van 32 pagina’s.

The Medium is een third-person psychologische horrorgame met innovatieve dual-reality-gameplay. Als Marianne, een medium dat verschillende paranormale vermogens kan gebruiken, kunnen spelers de echte wereld en de geestenwereld zowel afwisselend als gelijktijdig verkennen om een duister mysterie te ontrafelen dat wordt omringd door verontrustende geheimen, sinistere geesten en puzzels die alleen een medium kan oplossen.