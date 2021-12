The Matrix Awakens is nu beschikbaar!

The Game Awards heeft heel wat world premieres gehad en één daarvan was voor The Matrix Awakens.



Tijdens the Game Awards heeft Keanu Reeves beelden laten zien van The Matrix Awakens. Dat segment ging over hoe games steeds meer op films beginnen te lijken. Vooral met deze console generatie. Betere hardware en nieuwe engines maken dit mogelijk. The Matrix Awakens is gemaakt in Unreal Engine 5 en dat werd met enthousiasme vertoond.

Aan het einde van de vertoning werd aangegeven dat de game nu te downloaden is op PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De game is gratis voor iedereen.