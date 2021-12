The Matrix Awakens is blijkbaar al te pre-loaden

Vorige week hoorden we al geluiden over The Matrix Awakens en vandaag kunnen PlayStation 5 en Xbox Series-eigenaren de “ervaring” al binnenhalen.

The Matrix Awakens is een tech demo gebouwd op de Unreal Engine 5 en is nu al te pre-loaden op de nieuwe consoles. Later deze week zal de demo dan officieel worden onthuld. Afgelopen vrijdag werd er nog gespeculeerd dat dit alleen naar de PlayStation 5 zou komen, maar dit blijkt dus niet waar te zijn.

De Matrix ervaring is nu in de digitale winkels van Sony en Microsoft te vinden en zal zo’n 29 GB aan vrije ruimte opeisen. Je kunt de demo dus nog niet spelen, aangezien deze pas tijdens de Game Awards officieel onthuld zal worden.