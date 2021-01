The Lord of the Rings: Gollum uitgesteld naar 2022

Daedalic Entertainment heeft laten weten dat The Lord of the Rings: Gollum niet dit jaar meer zal verschijnen, maar is uitgesteld naar volgend jaar.

Daarnaast hebben NACON en Daedalic Entertainment een gezamenlijke publicatie- en distributieovereenkomst voor de game getekend.De twee bedrijven besloten hun krachten te bundelen om ‘ervoor te zorgen dat de game voldoet aan de verwachtingen van fans’.

In dit verhaalgedreven actie-avontuur speel je als Gollum en probeer je zijn ‘Precious’ te vinden. Je zult klimmen, springen en langs gevaren sluipen of naar ‘voordelige’ plekken als de sluwe kerel met een gespleten persoonlijkheid.

Het is aan jou om te beslissen of de donkere kant van Gollum het overneemt, of dat er een sprankje rede overblijft in wat eens Smeagol was. De game is in ontwikkeling voor de pc, Nintendo Switch, PlayStation en Xbox Series-consoles.