The Legend of Zelda serie in het zonnetje gezet

The Legend of Zelda serie krijgt een aantal updates in aanloop naar het vervolg van Breath of the Wild, waaronder een Game & Watch!

Uitbreidingen Hyrule Warriors

Hyrule Warriors: Age of Calamity speelt zich honderd jaar voor Breath of the Wild af. Sinds de release van de game zijn er een aantal aankondigingen gedaan over mogelijke uitbreidingspassen. De eerste DLC verschijnt op 18 juni en de tweede ronde met extra content in november van dit jaar. Check hieronder wat er allemaal in de pakketten zit.

Game & Watch: The Legend of Zelda

De serie bestaat dit jaar alweer 35 jaar en dat wordt gevierd met een speciale Game & Watch. Hierin zitten de drie eerste games van de franchise. The Legend of Zelda, The Legend of Zelda: The Adventure of Link en The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Daarnaast zit er net als de eerder uitgebrachte Game & Watch een klok en timer op en kun je een minigame spelen genaamd Vermin. De release staat gepland voor 12 november.

Er kwamen trouwens ook nog korte beelden voorbij van Skyward Sword HD. De game die op 16 juli uitkomt is geoptimaliseerd voor de Nintendo Switch. Daarbij kunnen de speciale amiibo’s waar we al eerder over schreven gebruikt worden in de game om op elk moment te kunnen saven. Een handige functie die het spel een stuk eenvoudiger maakt. Na het zien van de presentatie begrijpen wij als redactie ook de timing van het uitbrengen van deze oude Wii game. Het vervolg op Breath of the Wild baseert zich mogelijk deels op deze wereld.