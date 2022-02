The Last of Us-serie verschijnt pas volgend jaar

Fans van the Last of Us die reikhalzend uitkijken naar de serie zullen toch iets langer moeten wachten om deze te kunnen zien.

Casey Bloys, de HBO en HBO Max programming chief, laat namelijk weten dat de serie pas in 2023 op TV te zien is.

“Het wordt niet uitgezonden in 2022, want ze zijn nog steeds aan het opnemen in Canada. Ik verwacht dat het in 2023 te zien zal Ik heb een aantal vroege afleveringen gezien en ik ben erg enthousiast. Craig deed Tsjernobyl voor ons, hij is een fantastische schrijver en regisseur. Alles wat ik tot nu toe heb gezien, ziet er geweldig uit. Dus ik heb er zin in, maar het zal dus niet dit jaar te zien zijn.”

De opnames voor de serie gingen overigens afgelopen juli al van start en zullen naar verwachting halverwege dit jaar afgerond zijn. In the Last of Us-serie worden de hoofdrollen vertolkt door Pedro Pascal en Balla Ramsey die respectievelijk de rollen van Joel en Ellie spelen. Andere rollen zijn weggelegd voor Nico Parker (Dumbo) als Joel’s dochter Sarah en Gabriel Luna (Agents of Shield) als Joel’s broer Tommy.