The Last of Us Remake volgens geruchten in ontwikkeling

De Remake van The Last of Us zou in eerste instantie door Visual Arts Service Group worden ontwikkeld, maar zou al weer bij Naughty Dog verder worden afgemaakt.

Dit meldt Bloomberg, dat stelt dat de game al sinds 2018 bij de redelijk onbekende studio, maar in 2018 zou Naughty Dog het stokje hebben overgenomen.

Volgens dezelfde berichtgeving zou Michael Mumbauer’s team daarna zijn begonnen met de ontwikkeling van een Uncharted remake, maar Sony wilde er niet meer resources instoppen, aangezien Naughty Dog druk bezig was met The Last of Us: Part 2. Het idee werd daarom afgeschoten en het team ging vervolgens helpen met de remake van The Last of Us.

Op het moment dat The Last of Us: Part 2 uitgesteld werd, besloot Sony dan ook dat Visual Arts Service Group moest meehelpen met de ontwikkeling ervan. Toen die voltooid was, werd de remake door Naughty Dog verder afgehandeld.

Eind vorig jaar verlieten diverse managers de studio, waaronder Mumbauer en game director, David Hall. Het project schijnt dus nog steeds in ontwikkeling te zijn bij Naughty Dog en die krijg daarbij wel ondersteuning van VASG.

In hetzelfde bericht wordt aangegeven dat Sony Bend studio een idee bij Sony had geopperd voor een opvolger van Day’s Gone, maar daar zag Sony het niet in zitten. Het team zou daarna wel aan een remake van Uncharted hebben gewerkt, maar ook dit project is weer terug bij Naughty Dog. Sony Bend studio zou overigens nu wel weer bezig zijn met een gloednieuwe game.