The Last of Us Part 2 ‘performance patch’ geeft de game 60fps op PlayStation 5

Naughty Dog heeft update 1.08 voor The Last of Us Part 2 vrijgegeven en deze is voornamelijk interessant voor de PlayStation 5-gebruikers.

De update brengt namelijk een nieuwe modus om de game in te spelen. Eigenaren van een PlayStation 5 kunnen vanaf vandaag kiezen tussen 30fps of 60fps. Dit kun je overigens in het Display gedeelte in de menu.

Daarnaast kun je ook minder lange laadtijden, verbeterde resolutie en DualSense-ondersteuning verwachting. Zo voel je wanneer je een pijl en boog of vuurwapen gebruikt, maar ook zal de controller trillen als je in de boot zit of iets raakt.

Dus als je in het bezit bent van een PlayStation 5 en de game is het nu het moment om de game met de extra kracht van de console te spelen.