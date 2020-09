The Last of Us: Part 2 krijgt multiplayermodus

Het gonsde al enige tijd rond, maar nu is het officieel: The Last of Us: Part 2 krijgt een multiplayermodus. Spelers moeten echter nog eventjes geduld hebben, want Naughty Dog werkt momenteel hard aan de multiplayer. Het wachten zal echter worden beloond.

Dat zegt Neil Druckmann, de bedenker van de franchise en creative director van de games, op Twitter. De tweet van Druckmann kwam op The Last of Us Day (voorheen Outbreak Day), een dag waarbij wordt stilgestaan sinds het verschijnen van de eerste TLOU-game. Ook Druckmann vierde de speciale dag uitvoerig, en bedankte fans in de avond voor alle lovende reacties. Vervolgens benoemde Druckmann de multiplayer als ‘that other thing’, waarna hij aangaf dat fans nog even geduld moeten hebben. Het wachten zal echter worden beloond.

Thank you to all the wonderful fans for an incredible #TheLastofUsDay ! Your positivity and love is incredibly inspiring. Oh… and about that other thing… be patient. It’ll be worth it. ❤️ — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) September 27, 2020

Hoewel Druckmann een beetje vaag doet in zijn tweet, weten fans uiteraard al dat het om de multiplayer van TLOU2 gaat. De multiplayermodus van de eerste TLOU-game werd zeer goed ontvangen, waardoor een soortgelijke modus in het tweede deel niet uit kan blijven. Zodoende werd al flink gespeculeerd over een officiële onthulling van de modus op The Last of Us Day. Druckmanns tweet is uiteraard geen echte bevestiging van Naughty Dog, maar wel een boodschap waar veel fans op zaten te wachten.

The Last of Us: Part 2 is het langverwachte vervolg op de gelijknamige post-apocalyptische game uit 2013. In het tweede deel gaat hoofdpersoon Ellie op een gewelddadige wraakmissie, die haar naar het Amerikaanse Seattle brengt. De game wist het gamend publiek te polariseren door het behandelen van complexe thema’s en verrassende plottwists.

The Last of Us Part 2 is momenteel verkrijgbaar voor PlayStation 4.