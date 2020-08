The Last of Us: Part 2 krijgt Grounded en Permadeath modus

Naughty Dog heeft laten weten dat er een Grounded en Permadeath modus naar The Last of Us: Part 2 zullen komen.Je hoeft er niet lang op te wachten, want overmorgen kun je er al mee aan de slag.

Beide modi zullen via een update aan de game worden toegevoegd die aanstaande vrijdag zal worden vrijgegeven.

In Grounded wordt de moeilijkheidsgraad nog verder opgeschroefd. Vijanden worden nog dodelijker en ammunitie en crafting materialen zijn nog schaarser. Het haalt ook bepaalde tools weg om te kunnen overleven, zoals de ‘luistermodus’ en verschillende opties in de HUD. Je hoeft overigens de game niet eerst een keer uitgespeeld hebben om de modus te kunnen spelen.

Permadeath is een modus waarin, zoals de naam al doet vermoeden, je geen een keer dood moet gaan. Anders zul je echt helemaal opnieuw moeten beginnen. Mocht het toch te pittig blijken, kun je wel checkpoints instellen op basis van de dag of act. Dit betekent dat, wanneer je bijvoorbeeld in dag één sterft je alleen die dag overnieuw hoeft te spelen.

De update brengt overigens ook wat leuke nieuwe features, zoals de mogelijkheid om de graphics aan te passen, maar ook het geluid en gameplay. Voor alle informatie wat betreft deze mogelijkheden kun je het beste even naar de site van PlayStation Blog gaan.

The Last of Us Part 2 verscheen op 19 juni voor de PlayStation 4. Check onze review om te lezen waarom je dit avontuur eigenlijk niet zou mogen missen.