The Last of Us multiplayer nog steeds in ontwikkeling

Naughty Dog vierde gisteren de achtste Last of Us day en toonde daar onder andere de gelijknamige HBO serie. Echter bracht de ontwikkelaar ook goed nieuws voor de liefhebbers van de multiplayer van The Last of Us.

In een bericht op hun officiële website laat Naughty Dog namelijk weten bezig te zijn met een multiplayer voor the Last of Us (part 2).

Ze geven aan te lezen dat fans naar updates vragen, maar op dit moment niks kan laten zien. De ontwikkelaar wil het team de tijd geven om dit ambitieuze project te maken.

Zo is men op zoek naar personeel voor de multiplayer, iets wat we overigens niet voor het eerst horen. De ontwikkelaar geeft wel te kennen met updates te komen, zodra het zover is.

Gedurende de ontwikkeling van The Last of Us Part 2 was er al een kleiner team bezig met de multiplayer ervoor. Echter toen de game bijna af was, legde Naughty Dog de focus op de singleplayer, waardoor de ontwikkeling van de multiplayer werd gepauzeerd.

Sinds de release van die game zou de multiplayer weer in ontwikkeling zijn, maar de productie zou onlangs pas echt stappen hebben gezet. Wat we nu weten is dat het een standalone multiplayer game gaat worden.

Echter verscheen er onlangs data in de the Last of Us Part 2, waar zelfs een mogelijke Battle Royale werd gespot. Al is dit geen indicatie of dit daadwerkelijk gebruikt gaat worden. We zullen dus nog even geduldig af moeten wachten.