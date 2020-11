The Last of Us 2 krijgt volgens retailer een next-gen upgrade

Het ziet er naar uit dat The Last of Us Part 2 naast ondersteuning van de haptische triggers van de DualSense ook een next-gen upgrade gaat krijgen.

Op de website van Best Buy staat namelijk bij de PlayStation 4-versie van de game vermeld dat de game een ‘next-gen upgrade’ bevat. Tot nu toe heeft ontwikkelaar Naughty Dog nog niks gemeld over een dergelijke upgrade, maar de kans is groot dat het gebeurd.

Immers is het niet de eerste game van Sony die een dergelijke upgrade krijgt. Zo maakt Ghost of Tsushima gebruik van de extra kracht van de PlayStation 5.

Echter willen we toch nog vermelden dat een dergelijke upgrade niet bij de PlayStation 5-versie staat vermeld. Sony’s omschrijving meldt zelfs dat de game speelbaar is op de PS5, maar dat ‘sommige functie afwezig kunnen zijn’.

Vorige week kregen fans van de serie ook al goed nieuws te horen. HBO heeft namelijk de tv-serie van The Last of Us het groene licht gegeven. Deze wordt gemaakt door Chernobyl regisseur Craig Mazin en Naughty Dog’s Neil Druckmann.