The Initiative overtuigd dat Perfect Dark geen standaard FPS wordt

Gisteravond onthulde Microsoft dan eindelijk hun reboot van Perfect Dark en in een nieuwe video geeft ontwikkelaar The Initiative wat meer tekst en uitleg over deze game.

In de video leggen enkele ontwikkelaars uit dat ze Perfect Dark anders willen maken dan de standaard first person shooters die op de markt zijn. Zo zal het bewegen in het spel interessant worden gemaakt en geeft het spelers veel opties om uit een benauwde situatie vandaan te komen.

“We leunen heel sterk op de vraag: ‘Wat is een geheime agent?’

,” aldus gamedirecteur Dan Neuburger. “Er zit veel gameplay-diversiteit in en dat gaan we zeker niet uit de weg.”

Drew Murray, design director, voegt daar aan toe:

“Een van de dingen waar we aan dachten, was hoe we onderscheid konden maken tussen wat we ‘spionage vechten’ noemen en wat je zou zien in een traditionele first-person shooter.”

“Je zult onder dingen glijden, over dingen heen springen. We wilden echt de lichamelijkheid bespelen en in de wereld zijn, een deel van die camerabeweging krijgen die we zien bij lichaamscamera’s, GoPros, en proberen die opwinding te krijgen van bewegen op plaatsen en op manieren die jij en ik niet doen. “

Er gingen al enige tijd geruchten over een reboot van Perfect Dark dat bij de nieuwe studio van Microsoft in ontwikkeling zou zijn. Deze werd vannacht dan ook tijdens de Game Awards aangekondigd.

De eerste Perfect Dark werd in 2000 uitgebracht voor de Nintendo 64 en werd als spirituele opvolger van Rare’s klassieker Goldeneye 007 gezien. De game verscheen datzelfde jaar ook voor de Gameboy Color en kreeg in 2010 een remaster op de Xbox 360. In 2005 verscheen er ook nog een prequel genaamd Perfect Dark Zero.