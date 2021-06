The Great Ace Attorney Chronicles volgende maand al uit

The Great Ace Attorney Chronicles heeft een releasedate en een splinternieuwe gameplay trailer gekregen. Check het hier snel!

Twee weken geleden is The Great Ace Attorney Chronicles aangekondigd tijdens de Nintendo Direct op de E3. Je gaat opnieuw als advocaat aan de slag om mysteries te ontrafelen en om boeven in de gevangenis te krijgen. Door tactische vragen te stellen probeer je de oppositie in de hoek te drijven. Je gaat ook opzoek naar het juiste bewijs om aan te tonen dat iemand het wel of niet gedaan heeft.

Naast zelf onderzoek doen kun je ook de hulp inschakelen van Sholmes, een handige detective die goed is in het vergaren van informatie. Vanaf 27 juli mogen we zelf ook de rechtszaal in stappen om een passend verdict af te dwingen. The Great Ace Attorney Chronichles bestaat uit The Great Ace Attorney 1 en 2, beide alleen eerder in Japan verschenen. De game komt naar de Nintendo Switch, Playstation 4 en Steam.