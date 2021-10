The Gates of Oblivion sluiten op 1 november met The Elder Scrolls Online: Deadlands

Tijdens het “Gates of Oblivion” Global Year-event, heeft Bethesda de laatste DLC onthuld in onze jaarlange campagne van 2021, The Elder Scrolls Online: Deadlands.

De nieuwe DLC komt op 1 november uit voor alle PC/Mac- en Stadia-spelers, en op 16 november voor alle Xbox Series X|S-, Xbox One-, PlayStation 5- en PlayStation 4-spelers.

Ervaar de catastrofale afsluiting van het jaarlange avontuur “Gates of Oblivion” in The Elder Scrolls Online: Deadlands. Verken nieuwe werelden, ontdek vreemde, nieuwe bondgenoten en voorkom Dagon’s plannen om over Nirn te heersen in deze 20 uur durende, actievolle finale.

Degenen die The Elder Scrolls IV: Oblivion hebben gespeeld, zullen Deadlands gedeeltelijk herkennen. The Burn is een gebied met gesmolten rivieren, met vlammende beesten en hoge metalen torenspitsen. En spelers kunnen zich wagen in een nieuwe zone van de Deadlands genaamd ‘The Sever’, een regio met hevige stormen en woeste winden die nog nooit eerder vertoond werd in een Elder Scrolls game.

Ten slotte kan zelfs een Daedrische prins de laatste regio van de Deadlands niet temmen. Fargrave is een van de grootste steden in The Elder Scrolls Online. Het is een mystieke woestijnmetropool, overdekt door een enorm skelet. Het is een stad waar spelers kunnen craften, kopen en verkopen terwijl ze op reis zijn tussen realms. Vraag jezelf één ding af voordat je deze metropool bezoekt: wat is waardevol voor diegenen die niet hoeven te eten, drinken of rusten?

Sinds 2014 hebben meer dan 19 miljoen spelers uit meer dan 240 landen The Elder Scrolls Online ervaren. Om verder te bouwen op onze huidige lokalisatie inspanningen, gaan we Spaans toevoegen aan onze lijst met beschikbare talen voor alle ESO-spelers. Dit betekent dat alle in-game teksten en ondertitels worden vertaald naar het Spaans, inclusief alle eerdere, huidige en toekomstige updates van The Elder Scrolls Online.

Spelers kunnen het Deadlands gamepack kopen via de in-game Crown Store en is inbegrepen voor iedereen die een ESO Plus abonnement heeft. De nieuwe DLC is beschikbaar vanaf 1 november voor PC/Mac en Stadia, en op 16 november voor Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 en PlayStation 4.