The Game Awards: de redactie voorspelt

Morgen staan de Game Awards weer op de planning, een jaarlijks evenement waarin de Game of the Year-award wordt uitgereikt. Ook pakken uitgevers hun kans om hier nieuwe games te tonen en bestaande games verder te showen. Wat verwacht de redactie te zien dit jaar?

Rogier: Eerlijk gezegd ben ik niet heel enthousiast over de genomineerde. Ik heb ze niet allemaal kunnen spelen, maar genoeg gezien om er wel een oordeel over te vellen. Ik vind persoonlijk dat Kena: Bridge of Spirits in het lijstje thuishoort, welke het meer verdiend dan andere naar mijn idee. Verder hoop ik dat we een berg nieuwe informatie over het vervolg op Breath of the Wild te zien krijgen. Er hangt inmiddels al een behoorlijke tijd radiostilte rondom de game en we zijn toe aan info! Ook blijf ik hopen dat ze dit in combinatie met een Switch Pro gaan uitbrengen, dus ik kruis mijn vingers opnieuw. Natuurlijk wil ik ook graag meer zien van Horizon, God of War en andere AAA-titels die het komende jaar verschijnen, evenals het semi-vergeten Hogwarts Legacy. Ik zit er vast klaar voor!

Boyd: Naar mijn idee is er een bijzondere keuze gemaakt qua Game of the Years-kandidaten. Ik mis toch wel titels als Kena: Bridge of Spirits en Returnal in dit lijstje. Ik was daarbij ook verbaasd dat Resident Evil Village en Ratchet & Clank in de lijst staan, maar ik ben blij dat creatievere games als It Takes Two en Psychonauts 2 wel in de lijst staan, evenals de laatste game van Arkane Studios, Deathloop.

Ik verwacht dat we wat meer gaan zien van de titels die in februari van 2022 zullen worden uitgebracht; we worden zo aan het einde van het jaar weer lekker gemaakt voor alle titels die we in het eerste kwartaal van 2022 kunnen kopen, die toevallig allemaal in februari zullen worden uitgebracht. Ik hoop echt voor alle fans van Harry Potter dat we eindelijk eens een teken van leven gaan zien van Hogwarts Legacy, want tot nu toe is de communicatie van Avalanche Studios nog stiller dan de straten tijdens de avondklok.

Joey: Het was dit jaar al best pittig om een top tien lijstje te bedenken voor de GotY en het is eigenlijk jammer dat Halo Infinite net te laat uit is gekomen om genomineerd te worden. 343 Industries heeft voor zover ik het nu gespeeld heeft echt grote stappen gezet en het jaartje uitstellen van de game lijkt echt zijn vruchten af te werpen. Desondanks ben ik wel weer blij dat een nieuw IP (Deathloop) genomineerd is, want innovatie is nog steeds erg nodig in de industrie.

Qua aankondigingen verwacht ik net als Boyd dat de focus op de februari maanden zal liggen, maar hoop ik ook in ieder geval één of twee games van Microsoft te zien die al aangekondigd zijn (Perfect Dark of Avowed bijvoorbeeld). Daarnaast zou dit ook de ideale gelegenheid kunnen zijn om de Kotor remake eens in alle glorie te laten zien. Er is weer heel veel om naar uit te kijken!

Benjamin: Ik moet zeggen dat ik dit een sterk jaar vond voor games! Ik twijfel nog steeds over mijn Game of the Year, zo goed vond ik het jaar. Als ik kijk naar de lijst van de genomineerde games dan zou ik echt niet weten welke game het zal worden. Ik ben wel blij om Resident Evil Village tussen de genomineerden te zien. Ik vind dat de game een goede combinatie had van horror en actie! Mijn oog is meer gericht op de genomineerden voor “Best Score and Music” en daar staan echt hele goede games tussen. Waaronder Nier Replicant en Cyberpunk 2077. Dus ik ben erg benieuwd of één van die twee wint, maar de hele lijst bevat games met hele goede muziek. Uiteindelijk zijn het allemaal winnaars op hun eigen manier. Ik heb misschien onrealistische verwachtingen wat betreft aankondigingen, maar hey a man can dream. Ik hoop op een mogelijke aankondiging voor Bloodborne op PC/PS5. Het is een hele gewilde game en het internet laat Sony dat dagelijks weten. Daarnaast hoop ik op een port van Persona 5 Royal naar Xbox, Switch en PC (één van die platformen vind ik ook goed). Het is één van de populairste JRPG’s van de afgelopen tijd en Atlus heeft Persona 4 Golden ook naar PC gebracht, dus dit lijkt mij niet heel vreemd. Als laatste hoop ik op een aankondiging van Final Fantasy Remake Integrade naar Xbox en/of PC. Daar gaan heel wat geruchten over, so who knows.

Robert: In de lijst van genomineerden voor beste game van het jaar mis ik, zoals anderen ook al noemden, Kena: Bridge of Spirits. De keuze voor Ratchet & Clank vind ik daarnaast ook wel bijzonder. Metroid Dread is vanuit Nintendo hoek een topgame, maar uiteindelijk hoop ik dat It Takes Two er met de prijs vandoor gaat. Wat heeft die game een leuke sfeer en een originele artstyle. Naast de huidige games ben ik erg benieuwd of Nintendo nog iets van de Breath of the Wild-sequel gaat laten zien. Naast één korte trailer is er nog zo weinig over bekend.

Niek: 2021 was wat mij betreft geen bijster goed jaar voor gaming. Hier konden we voor het eerst echt zien hoeveel invloed Covid had op de lopende ontwikkelingstrajecten, waardoor veel is uitgesteld. Ik ben dan ook redelijk koeltjes over de genomineerden dit jaar. Als ik één game een warm hart toedraag, dan is het echter Resident Evil: Village. Het was een mooie mix van vermakelijke actie en soms oprecht doodenge horror. Ik ben veel meer benieuwd naar de onthullingen die gedaan gaan worden. Zoals velen hoop ik een teken van leven te zien van Hogwarts Legacy. Een game die nóg meer van de aardbodem verdwenen lijkt is de Prince of Persia: Sands of Time remake. Misschien vangen we daar weer een glimp van op. Daarnaast lijkt daadwerkelijke gameplay tonen van de Dead Space remake me een mooi idee.