The Elder Scrolls Online: Waking Flame zet je zoektocht naar de Gates of Oblivion voort

De nieuwste gratis DLC voor The Elder Scrolls online zet jouw strijd voort met Mehrunes Dagon, de prins van vernietiging.

De Waking Flame-DLC gaat verder met het Oblivion thema dat begon in Flames of Ambition. De grote vijand is de Daedric prins Mehrunes Dagon, die Tamriel wil aanvallen via de Oblivion Gates. De snode plannen van de duistere God waren niet gestopt in The Elder Scrolls: Blackwood en zijn macht lijkt alleen maar groter te worden.

Waking Flame voegt niet alleen nieuwe sets toe, maar ook twee nieuwe Dungeons en een aantal QoL verbeteringen. Beide dungeons hebben een Normal en Veteran moeilijkheidsgraad. Per dungeons zijn er drie sets en één monster set beschikbaar. Ook worden er drie nieuwe PvP sets toegevoegd in Cyrodill.