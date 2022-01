The Elder Scrolls Online toont op 6 juni 2022 High Isle aan de wereld

Aangekondigd tijdens de The Elder Scrolls Online 2022 Global Reveal-stream, gaat het avontuur van dit jaar “The Legacy of the Bretons” laten zien.

Het nieuwe hoofdstuk van The Elder Scrolls-serie, The Elder Scrolls Online: High Isle, introduceert een nooit eerder vertoonde wereld en wordt gelanceerd op 6 juni 2022 voor PC/MAC en Stadia. Het nieuwe hoofdstuk maakt zijn debuut op de Xbox- en PlayStation-console op 21 juni 2022.

In High Isle kunnen de meer dan 20 miljoen spelers van ESO een paradijselijk eiland verkennen dat doordrenkt is van middeleeuwse cultuur en architectuur, compleet met prachtige kastelen en spannende toernooiterreinen. Het verhaal van het hoofdstuk van dit jaar focust zich op politieke intriges en High Isle is de perfecte bestemming voor afgevaardigden van de alliantie om vredesbesprekingen aan te gaan die een einde zouden maken aan de Three Banners War. Hoewel de top wordt georganiseerd door de nobele Society of the Steadfast, moeten spelers oppassen voor The Ascendant Order en hun chaotische motieven.

De Systres-archipel, een voorheen onontgonnen gebied, haalt inspiratie uit de prachtige, winderige kusten van de Middellandse Zee. Hier ligt de adembenemende wereld van High Isle, de thuisbasis van de Bretons, afstammelingen van zowel mensen als elfen. De sociale elite leeft in de feodalistische samenleving van Gonfalon Bay, het middelpunt van alle politieke transacties op High Isle. Bovenal is meedogenloosheid hier een schone zaak, dus spelers moeten op hun hoede zijn!

Vorig jaar bracht ESO spelers de Companions, en in 2022 voegt ZeniMax Online Studios wat toe aan het systeem. Spelers krijgen toegang tot twee gloednieuwe companions, Ember, een Khajiit die op straat is opgegroeid en aanleg heeft voor magie, en Isobel, een Bretonse en aspirant-ridder die zich geroepen voelt om het goede te doen voor de spelers.

Ook nieuw in 2022 is een gloednieuw kaartspel genaamd Tales of Tribute, dat speelbaar is binnen de wereld van ESO. Uitgevonden in High Isle, is dit een uniek, resource-building spel compleet met PvP en PvE. Spelers kunnen zelfs hun rang verhogen via het eigen levelsysteem van Tales. Bovendien zijn er coole beloningen vrij te spelen, zoals meubels, transmute-stenen en zelfs de voortgang van een verhaallijn door te strijden tegen specifieke NPC’s over de hele wereld.

Spelers kunnen het nieuwe hoofdstuk vooraf kopen via de ESO Store, retailer of platformwinkel van hun keuze. High Isle komt uit op 6 juni 2022 voor PC/MAC en Stadia, en op 21 juni 2022 voor Xbox- en PlayStation-consoles.