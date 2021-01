The Elder Scrolls krijgt vermoedelijk een Netflix serie

Er gaat een gerucht dat Netflix bezig is met een serie te creëren gebaseerd op The Elder Scrolls reeks. Dit zou dan de tweede Bethesda game met een serie worden.

Na het succes van de Netflix series van The Witcher en Castlevania gaat het gerucht nu dat de streaming-gigant bezig is met een serie over The Elder Scrolls reeks. Het gerucht komt van industrie insider Daniel Ritchtman. Deze beweert dat Netflix plannen heeft om de RPG reeks te verfilmen.

Dit is momenteel niet meer dan een gerucht, want Microsoft, Bethesda en Netflix hebben hier nog niks over openbaar gemaakt. Maar gezien dat er al plannen zijn om van Fall-Out 4 een serie te maken is de geloofwaardigheid van dit gerucht redelijk plausibel.

In het geval je het gemist hebt: het volgende Elder Scrolls Online avontuur gaat over Oblivion. Dit werd onthuld tijdens de afgelopen Game Awards. Er staat een onthulling evenement gepland voor 21 januari 2021 waarbij we een eerste blik krijgen op de nieuwe verhaallijn.

Oblivion kwam in maart 2006 uit op de Xbox 360 en pc. De game speelt zich af in Cyrodiil en het doel is om een cult tegen te houden die portalen naar de demonische Oblivion wereld willen openen.

The Elder Scrolls online Gates of Oblivion is de opvolger van het Dark Hearts of Skyrim hoofdstuk, welke erg leunde op de eeuwig populaire Skyrim.

Wat vinden jullie van het idee van een Elder Scrolls Netflix serie? Laat hieronder een reactie achter!