The Elder Scrollls Online krijgt een next-gen upgrade in juni

De fantasy MMO van Zenimax Online zal op 8 juni een gratis update krijgen voor de next-gen consoles, de PlayStation 5 en de Xbox Series X.





Op dit moment kan het spel gespeeld worden op de last-gen, maar dan speel je wel met 30fps en met de grafische kwaliteit van de vorige consoles. De next-gen patch zorgt ervoor dat de Elder Scrolls Online op 60fps gespeeld kan worden én het zal er beter uit zien. Na de update kan je kiezen voor de Performance Mode of een Fidelity Mode, waarbij de eerste het aantal framerates per minuut verdubbeld. Niet alleen worden de graphics verbeterd, maar ook de laadtijden worden gehalveerd in vergelijking met de PlayStation 4- en Xbox One versies.

The Elder Scrolls Online is gratis te spelen, maar heeft ook de optie tot een betaald account. Onlangs is de uitbreiding Greymoor uitgebracht, die mijn collega Rogier heeft gespeeld. Lees zijn review hier!