The Division nu gratis te spelen voor PC

Goed nieuws! Ubisoft heeft bekendgemaakt dat The Division gratis beschikbaar te stellen voor alle pc-bezitters.

Mocht je interesse hebben, claim dan de videogame dan door gebruik te maken van . De actie duurt nog tot en met 7 september. Snel zijn dus!

Dat is overigens nog niet alles. De uitgever strooit ook nog eens met fikse kortingen op verschillende producten in hun digitale store. Zo is Rainbow Six Siege momenteel voor een prikkie op te halen. Ook verschillende DLC-pakketten, gerelateerd aan The Division zijn flink in de afprijzing gedaan. Het uitstekend ontvangen tweede deel is overigens voor nog geen drie tientjes digitaal op te halen.

De vrijgevigheid van Ubisoft komt in aanloop naar de Ubisoft Forward. Tijdens deze presentatie zullen de laatste nieuwtjes omtrent Watch Dog: Legion, Hyper Scape en nog veel meer worden getoond. De presentatie zal plaatsvinden op 10 september en beginnen om 21:00 uur en is live te volgen via deze link.