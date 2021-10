The Division Heartland en Prince of Persia uitgesteld

Ubisoft heeft het blijkbaar erg zwaar onder de corona omstandigheden. De uitgever heeft The Division Heartland en de Prince of Persia remake uitgesteld.

Gedurende de presentatie van hun kwartaalcijfers heeft Ubisoft laten weten dat The Division Heartland en Prince of Persia: Sands of Time remake niet meer in dit fiscale jaar zullen verschijnen. Dit betekent dat de games niet voor 1 april 2022 zullen verschijnen, maar wel voor 31 maart 2023.

Het is eigenlijk niet echt een verrassing dat beide games zijn uitgesteld, want beide zijn de laatste tijd niet of nauwelijks in het nieuws geweest. Zo sloegen beide games de E3 over en daarna vroegen fans zich eigenlijk al af of ze hun geplande releases zouden halen.

Het is niet de eerste game die de Franse uitgever de laatste tijd heeft uitgesteld. Prince of Persia: Sands of Time remake stond oorspronkelijk voor januari gepland, maar werd in eerste uitgesteld naar maart om vervolgens voor onbepaalde tijd uitgesteld te worden.

The Division: Heartland is een op zichzelf staande, gratis te spelen survivalgame van Ubisoft en op het moment van schrijven is er nog maar weinig over bekend. We weten dat de ontwikkeling wordt geleid door Red Storm Entertainment, een studio die nauwe banden heeft met de Tom Clancy-licenties en heeft gewerkt aan The Division en The Division 2.

Naast deze games is ook Rocksmith+ uitgesteld naar volgend fiscaal jaar. We hebben geen nieuwe releasedata van de uitgever gekregen, maar zullen dit uiteraard op de voet voor jullie blijven volgen!